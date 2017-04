MS Roald Amundsen : nouvelle expérience de l’exploration

Moderne, élégant et respectueux de l’environnement grâce à son moteur à propulsion électronique inédit, il proposera une expérience à couper le souffle, aussi bien à bord que pendant les excursions. Du nom de l’explorateur Roald Amundsen, premier homme à rejoindre le pôle sud, ce nouveau navire est un camp de base moderne pour tous ceux qui veulent combiner aventure et confort.



Il disposera de tous les équipements dédiés à l’exploration : centre de recherche immersif, nouvelle plateforme flottante pour faciliter les départs en excursion, équipe d’experts et conférenciers, piscine panoramique, jacuzzis, bars, restaurants, etc.

Luxe, relaxation et gastronomie

Les ponts seront dotés de vastes plateformes d’observation pour être au plus près de la nature et de la faune sauvage.Toutes les cabines auront une vue extérieure et la moitié d’entre-elles disposeront d’un balcon privatif. Les suites situées à l’arrière seront quant à elles également équipées de jacuzzi privé.



Par ailleurs, trois expériences culinaires seront proposées avec les restaurants T. Aune, pour les repas du quotidien du petit-déjeuner au dîner, le Fredheim, et sa cuisine internationale basée sur des ingrédients norvégiens, et le Lindstrøm, avec ses plats norvégiens revisités.



Doté d’une technologie hybride novatrice, le MS Roald Amundsen naviguera par propulsion électrique sur une période de 15 à 30 minutes. En plus de limiter l’impact sur l’environnement, cette technologie permettra de naviguer au coeur des plus beaux paysages dans le silence !