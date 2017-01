Hilton Worldwide présent dans 100 pays

S’appuyant sur 12 marques internationales identifiées, la société américaine a enregistré en 2015 un rapide et important développement sur le marché hôtelier. Au dernier classement, elle comptait 4 278 établissements pour 708 268 chambres.

Une croissance de plus de 50%

Depuis 2007, Hilton Worldwide a en effet connu une croissance de plus de 50% et a lancé avec succès 3 nouvelles marques, pour un total de près de 60 000 chambres déjà disponibles ou en cours de développement. Pour offrir un choix encore plus large à ses clients et propriétaires le groupe va très prochainement dévoiler une nouvelle marque milieu-de-gamme.



« Franchir la barre symbolique des 100 pays témoigne de la force de nos marques et positionne Hilton Worldwide comme leader du marché hôtelier international, enregistrant la plus forte croissance et comptant le plus grand pipeline d’établissements », affirme Christopher J. Nassetta, president and CEO, Hilton Worldwide.