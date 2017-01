L'hôtel "Les Roches Fleuries" devient "Les Roches Hôtel & Spa"

Ancienne ferme de montagne du 19ème siècle perchée à 1 000 mètres d’altitude entre Sallanches et Megève, dans le village de Cordon, surnommé le « balcon du Mont-Blanc », l'hôtel renaît après 6 mois de transformation et 300 000 € d’investissement.

L’établissement qui reçut Pierce Brosnan et Sophie Marceau pour le tournage du James Bond « Le monde ne suffit pas » ainsi que Brigitte Bardot accompagnée par Jacques Charrier pour leur lune de miel, a conservé l’atmosphère authentique et sereine des beaux chalets alpins. Le panorama du Mont-Blanc parut d’ailleurs si incroyable à BB qu’elle y revint plusieurs années de suite, au calme des paparazzis.

Une touche de modernité chic dans un esprit vintage

Après 6 mois de transformation et 300 000 € d’investissement, "Les Roches Hotel & Spa", dirigé par Mélanie et Romain Mauguet, deux passionnés d’hospitality management, disposent d’un nouveau spa intimiste avec une grande cabine de soin, jacuzzi et sauna ; une nouvelle chaudière et des équipements neufs pour la cuisine. Le restaurant a également été entièrement redécoré, un nouveau mobilier a pris place et la vaisselle a été renouvelée. A noter que les deux restaurants panoramiques des Roches proposent deux types de cuisine pour deux ambiances. Le Chef Adrien Beha, 27 ans, ex sous-chef du restaurant Le Dali au Meurice à Paris, a décidé de rejoindre Les Roches Hôtel & Spa pour un nouveau challenge.



► Les Roches Hotels & Spa, un établissement référencé par Hôtels & Préférence.