L’univers Warner Bros à Abu Dhabi

Après l’ouverture récente du Ferrari World, c’est tout l’univers Warner Bros — filiale de Time Warner, l'une des plus grandes sociétés de production et de distribution au monde pour le cinéma et la télévision — qui devrait être révélé au grand public et aux entreprises en 2018.

Les Looney Tunes et leurs amis devraient donc bientôt mettre le cap sur Yas Island, entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, aux Emirats arabes unis. Il faudra néanmoins attendre encore au moins deux années pour voir l’ouverture de la première phase du parc Warner Bros-World Abu Dhabi, projet qui sera également accompagné de la construction d’un hôtel du même nom. Objectif : devenir l’une des destinations les plus attractives au monde !

Une attractivité mondiale

Implanté à proximité de Ferrari World et du parc aquatique géant Yas Waterworld, les responsables de ce nouveau parc à thème ne cachent pas leur ambition, espérant devenir « l’une des destinations leaders au monde en termes de business, de loisirs et de divertissements. » Espérant faire passer le nombre de visiteurs annuels locaux et internationaux de 25 millions en 2015 à 30 millions en 2018, le nouveau parc Warner Bros-World Abu Dhabi devrait également générer la création de 1 000 emplois supplémentaires.