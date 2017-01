Séminaires Bacchus au Château de la Barge

En Bourgogne du sud, l’Hostellerie Château de la Barge, 4*, propose ses séminaires Bacchus. Les groupes corporatifs qui souhaitent conjuguer travail, loisirs et plaisirs dans un cadre enchanteur et apaisant peuvent désormais se réunir au coeur du Mâconnais.

Avec ses différentes salles — de 15 à 80 personnes — cet établissement de charme accueille vos séminaires, cocktails ou conférences, et offre tous les équipements nécessaires : location de salle avec vidéo projecteur, écran vidéo, paper board, Wifi, repas, 25 chambres et suites, plus animations. Le château propose d’organiser des moments sur mesure. Il offre en effet un panel de thèmes et d’activités variés répondant à toutes les envies des entreprises et de leurs collaborateurs.

Un panel d’activités variées

Les hôtes pourront par exemple suivre des cours de cuisine pour apprendre à maîtriser les spécialités bourguignonnes et les marier aux meilleurs vins des domaines environnants, participer à une dégustation oenologique sous la houlette d’un sommelier avec présentation des vins, des terroirs et des cépages locaux, ou partir à la découverte du vignoble au cours d’une randonnée à la roche de Solutré.



Ils pourront également apprécier une soirée Bacchus avec visite et dégustation dans une cave des différents crus régionaux (Pouilly-Fuissé, Mâcon, Saint-Véran) puis savourer un dîner dégustation Bacchus à l’Hôtel. Les plus sportifs appécieront une sortie aviron sur le plan d’eau de la Saône à Mâcon encadrée par des moniteurs professionnels. Autres possibilités :

– Jeux géants en bois en partenariat avec Diverti Parc ;

– casino du vin : chaque participant reçoit un verre INAO et un sac de « vini jetons » afin de participer à une vente aux enchères et remporter de multiples cadeaux (magnum de champagne, jeu oenologique, coffret de bouteilles de vins...) ;

– visite du hameau du vin (Romanèche-Thorins) créé par Georges Duboeuf suivie d’une soirée cocktail…



► www.chateaudelabarge.fr