Le Palazzo Victoria, 5* à Vérone, se refait une beauté

Avec un nouveau salon de beauté, un Fitness Center dernier-cri et la Terrasse « Piazzetta di Borsari 36 », le Palazzo Victoria, l’un des plus bels hôtel 5* de Vérone , propose à ses hôtes de nouveaux espaces de relaxation et bien-être.

Le Palazzo Victoria offrira la possibilité à tous les visiteurs de tester une large sélection de soins dans son salon dernier-cri TIGI Concept Salon. Situé au niveau du lobby ce salon bénéficiera notamment d'une entrée privée depuis l'extérieur (Via Adua) et d'un décor d'intérieur moderne. Par ailleurs, l'établissement s’est paré d'un centre de fitness entièrement équipé avec tapis roulant, banc d'exercice, machine elliptique, matériel Technogym, fitness... Egalement situé au niveau du lobby surplombant la cour intérieure, le Fitness Center propose des massages détente sur demande et l'accès à un sauna.

Un mixte harmonieux de raffinement et d’histoire

Enfin, qui dit Italia dit soleil, et qui dit soleil dit terrasse !... Les hôtes et tous les visiteurs pourront ainsi profiter des beaux jours depuis la terrasse attenante au restaurant de l'hôtel, la « Piazzetta di Borsari 36 », tout en dégustant les spécialités italiennes concoctées par le Chef Carmine Calò et son équipe. Durant tout l'été, la Terrasse sera ouverte aussi bien pour les petits-déjeuners, déjeuners et dîners que pour les apéritifs et cocktails à base de fruits et légumes de saison préparés par les « mixologistes » de l'établissement.



La Terrasse se dote également de meubles exclusifs, signés « Pedrali Pasha », entourés par des oliviers et autres arbres méditerranéens. Afin de découvrir l'Opéra lyrique, qui se joue notamment dans les Arènes de Vérone, la Terrasse propose des dîners « avant spectacle » dès 18h30 (seulement lors des représentations). Enfin, elle sera animée durant les soirées d'été avec des concerts de jazz.



► www.palazzovictoria.com