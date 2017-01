Radisson Blu Hôtel Lyon, nouvel espace Premium pour les réunions d’affaires

Niché à 143 mètres de hauteur, il en va de même pour le nouvel espace de conférence de l’établissement et ses 11 salles de réunion modulables baignées de lumière naturelle sur un total de 500 m². Le Radisson Blu Lyon peut accueillir de 12 à 350 personnes. Son programme « Experience Meeting » propre à l’enseigne Radisson Blu constitue la garantie de réunions et séminaires réussis.

Des services haut de gamme

Réunions de travail, séminaires, conférences, banquets, team building ou incentive… Le Radisson Blu Hôtel de Lyon accueille tous les événements publics ou privés. Ses salons modulables sont équipés de matériel high-tech — sonorisation BOSE — et bénéficie du wifi très haut débit - 200 méga fibre.

Par ailleurs, l’établissement garantit diverses prestations :

• Brain Food : des menus spéciaux conçus pour favoriser l’énergie cérébrale.

• Brain Box : mise à disposition d’espaces de créativité pour petits groupes.

• Garantie 100 % satisfaction.

• Club Carlson for Planners : programme de fidélité qui permet de cumuler des crédits sur chaque événement organisé.

• Green Meetings : programme sur lequel s’engage Radisson Blu avec écoparticipation et engagements responsables.



Pour les activités de teambuilding, il est également possible d’organiser des ateliers découverte « gastronomie et oenologie », « patrimoine et histoire », ou encore des cours de cocktails.



► www.radissonblu.com/Lyon