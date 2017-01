Domaine de Cicé-Blossac : vos séminaires bien-être grandeur nature

L’équipe du Domaine s’est mobilisée pour faire de Cicé-Blossac une destination séminaire bien-être et totalement wellness. Entendez par là que le bien-être est présent partout. Dans le nouvel espace Spa sur pilotis, revu et singulièrement corrigé, mais aussi dans l’ensemble des services proposés par le domaine, du lit à l’assiette, en passant par les activités et les salles de séminaire, pour une pause bien-être du corps, de l’esprit. Toute une philosophie d’équipe !



A quelques minutes du centre-ville de Rennes, les groupes corporates pourront donc y alterner travail et ressourcement grâce à une nature préservée, un hôtel 4* sur pilotis éco conçus avec des suites bien-être, des salles de séminaire à la lumière du jour, un tout nouvel espace bien-être crée autour du spa, une cuisine à base de produits frais locaux, un programme d’activités bien-être ainsi qu’une équipe formée à la « WELL-come attitude »

Une offre wellness étoffée

L’objectif affiché du Domaine de Cicé-Blossac est de vous faire vivre les séminaires autrement, en trouvant notamment l’accord parfait entre objectifs collectifs et bien-être individuel au travail. Pour ce faire, plusieurs programmes originaux ont été élaborés :

– Spa & meeting/côté réunion : Mise à disposition de salles équipées de matériel de vidéo-projection, éclairées à la lumière du jour, modulables de 10 à 190 personnes, installée dans la configuration de votre choix (U, théâtre…). Ateliers à la carte sur journée ou ½ journée en association avec le spa, combinaison des activités.

– Spa & programme de Soins : réflexologie, modelages relaxants, sauna, massage sieste coton indoor ou outdoor selon la saison.

– Spa & Relaxation : Yoga, Yoga du Rire, Pilates, Sophrologie, activité « Wake-up » le matin.

– Spa & Sport : coaching sportif avec stretching, renforcement musculaire.

– Spa & Ergonomie/environnement de travail : Feng shui - comment aménager son espace de travail pour une efficacité accrue.

– Spa & Restauration : cours de cuisine avec le chef, pour retrouver une alimentation équilibrée et détox.

Pour compléter son offre wellness, le Domaine de Cicé-Blossac vient de se doter d’un nouvel espace Spa. Construit sur pilotis comme un balcon sur la nature, il offre un bassin sensoriel panoramique, un couloir de nage à contre-courant, des jets de massage, des transats de relaxation bouillonnants, un col-de-cygne, un hammam de 6/8 places avec brume rafraîchissante.



Le Spa Bar propose une carte de « panier lunch équilibre » à déguster sur place ou à emporter dans le jardin du Spa. Côté jardin, vous pourrez découvrir la sieste coton, un soin signature de l’équipe, qui se reçoit habillé, confortablement installé sur un coussin géant, comme en apesanteur ; ou encore tester l’atelier yoga sur l’île du domaine.



Enfin, le bien-être passe également par une alimentation équilibrée. Le restaurant du Domaine propose donc aux entreprises une cuisine savoureuse élaborée à base de produits frais et de saison, issus de producteurs locaux. Pour garder le lien avec la nature, le restaurant dispose de 2 terrasses, une sur le parc l’autre sur le golf.