Le nouveau programme de fidélité « World of Hyatt »

Conçu comme une plateforme communautaire, cet outil permettra de recenser les expériences des voyageurs Hyatt partout dans le monde et de leur proposer des programmes de fidélité adaptés à leurs besoins.



« Le coeur de notre métier est d’offrir des services, mais la priorité est de prendre soin de notre clientèle en répondant aux mieux à ses exigences et en mettant tout en oeuvre pour dépasser ses attentes », a déclaré Mark Hoplamazian, le Président-Directeur Général, Hyatt Hotels Corporation.

Des avantages inspirés par les membres

Avec ce nouveau programme de fidélité, les membres recevront de nombreuses récompenses. Au fur et à mesure de leurs expériences dans les établissements du groupe, leur statut évoluera :



“Discoverist” – 10 nuitées ou 25 000 points



“Explorist” - 30 nuitées ou 50 000 points



“Globalist” – 60 nuitées ou 100 000 points





En adhérant au programme World of Hyatt les membres pourront bénéficier de points acquis lors d’un dîner ou d’une expérience spa, d’une nuitée offerte après 5 séjours dans des établissements Hyatt de marque différente et d’un surclassement en suite confirmé à la réservation pour tout membre détenteur d’un des 3 statuts.



Le programme « Hyatt Gold Passeport » restera en vigueur jusqu'au 28 février 2017, période durant laquelle le nouveau programme de fidélité se mettra progressivement en place. D'ici là, les membres pourront continuer à profiter de leur « Hyatt Gold Passeport », gagner et racheter des points. Les membres pourront valoriser leur nouveau statut du programme World of Hyatt à partir du lancement, soit le 1er mars 2017.



► www.HYATT.COM/WORLD

► www.hyatt.com