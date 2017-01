La Disney Events Arena a rouvert ses portes

La modernisation de cet espace de 7 200 m² confirme la volonté de Disney Business Solutions de se positionner comme véritable accélérateur d’émotion, en lieu moderne et innovant, où les événements se muent en histoires inoubliables. Grâce à ces aménagements, les groupes corporates pourront donc s’approprier plus facilement l’espace et y imaginer des événements qui leur ressemblent.

Pré-équipé pour l’accueil des événements sur-mesure

« Nous avons imaginé un espace véritablement prêt à l’emploi, qui reste entièrement personnalisable, pour proposer des expériences uniques à nos clients avec toujours plus de flexibilité. La Disney Events Arena dispose d’une modularité totale pour accueillir tous les types d’événements : convention, soirée, salon, exposition ou encore événement sportif », explique Nicolas Dupeux, directeur de Disney Business Solutions.