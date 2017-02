Les Barmes de l’Ours s’ouvre au tourisme d’affaires

Les 76 chambres et suites sont réparties en 4 univers différents, un à chaque étage, entre esprit scandinave, lodge des Amériques, chalet d’alpage ou encore décoration contemporaine.



Par sa situation exceptionnelle, ce luxueux établissement savoyard, qui veille à tous les détails, constitue l’une des adresses les plus prestigieuses de Savoie. De nouvelles infrastructures permettent à ses hôtes de profiter de moments de détente.

Des équipements choisis pour la détente et le bien-être

Au coeur de l’hôtel, les hôtes trouveront un bowling deux pistes, de quoi organiser un team-building sportif et fun pour souder les équipes. Mais également un fumoir et son atmosphère chaleureuse inspirée des clubs anglais, pour les amateurs de cigares et spiritueux ou pour un bon moment entre collaborateurs. Un espace bien-être de 1 000 m² considéré comme l’un des plus beaux des Alpes françaises, avec une grande piscine chauffée, bain à remous, deux saunas et un hammam accessible toute la journée.



L’hôtel offre également des services de restauration à la hauteur de sa réputation. La Table de l’Ours (Une étoile Michelin) drivée par le chef Alain Lamaison qui propose une cuisine innovante à base de produits locaux.



« Nous proposons à nos clients affaires une prestation sur mesure. Nous les accompagnons tout au long de leur séjour en leur procurant des services propices à la fois au travail et à la détente. Les clients qui découvrent l’hôtel aiment y revenir », souligne Valérie Boulanger, Directrice des Barres de l’Ours.



► www.hotellesbarmes.com