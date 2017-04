Le Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel se pare de l’écran dynamique Tom

Dans le cadre du rebranding de l’hôtel Baltimore vers la marque "Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel", l'établissement a souhaité faire vivre une expérience nouvelle à ses clients grâce au « Welcome Wall » ou « Tom », un écran dynamique qui lie informations et émotions.

Plus qu’un mur interactif, les clients du Sofitel Paris Baltimore tour Eiffel peuvent vivre une expérience connectée unique au monde, les guidant dans leur expérience hôtelière parisienne selon leurs besoins.



16 mois d’études et de développement ont été nécessaires pour mettre au point et finaliser « Tom » avec l’entreprise canadienne Float-4, studio de design expérientiel et de technologie interactive à Montréal.

Le miroir de l’hôtel

Tom s’intègre parfaitement à l’environnement tout en offrant des informations utiles comme :



> L’abécédaire de l’hôtel

> Les services (gym, salon, business center, etc.) > La visite visuelle des chambres

> Des conseils intelligents, itinéraires, bons plans

> Actualités, météo, info trafic, retransmissions "live"

> Photo booth, partage sur les réseaux sociaux

> Un mur artistique et ludique pour les petits et grands.

« Tom » dévoile également des conseils intelligents et des itinéraires à l’homme d’affaires pressé, la famille en vacance ou l’accro du shopping. Quel restaurant choisir ? Quoi faire ? Quelle ballade ? Se relaxer ? Sortir ? Chacune de ces expériences personnalisées sera envoyée par e-mail au client qui le souhaite.