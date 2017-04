Inauguration de Ferrari Land à PortAventura

Ce sont pas mois de 100 M€ qui ont été investis dans ce nouveau parc à thème. Les 11 attractions ont été conçues pour se plonger dans l’univers de la marque Ferrari dont le Red Force, l’attraction phare du nouveau site, est la plus haute et la plus rapide d’Europe. Avec l’ouverture de Ferrari Land, PortAventura World Parks & Resort renforce sa position comme destination de référence mondiale : un resort unique avec 3 parcs à thèmes, 5 hôtels thématiques, un centre de convention, 3 terrains de golf et un beach club avec un accès direct à la plage. PortAventura World espère atteindre un record de 5 millions de visiteurs en 2017.



« Ferrari Land est le projet le plus ambitieux de l’histoire de PortAventura World, et aujourd’hui notre rêve devient réalité grâce à notre partenariat avec Ferrari, une des marques les plus respectée dans le monde, et grâce à un investissement de 100 millions d’euros » a déclaré Arturo Mas Sardá, Président de PortAventura World.

Centre de conventions & événements

Côté corporate, PortAventura Business & Events offre un centre de convention moderne à usage multiple comptant 18 espaces multifonctionnels sur un total de 13 000 m² et capable de recevoir jusqu’à 4 000 visiteurs. Les événements peuvent également se dérouler dans le parc grâce à l’offre « open-air cocktail », à l’intérieur de Ferrari Land, où les dîners peuvent avoir lieu au coeur d’une reproduction de Trattoria italienne et où les invités pourront déguster la plus fine des cuisines italiennes. Le parc peut également être utilisé à des fins de team building ou pour des événements privés.

Un parc international aux nombreuses animations

Ferrari Land souhaite rendre hommage à l’excellence de l’héritage artistique Italien et au génie d’Enzo Ferrari représenté par ses célèbres voitures, symboles d’adrénaline, et d’innovation technologique.



Le nouveau parc, qui s’étend sur 70 000 m² proposera 11 attractions, des restaurants, magasins et divertissements inspirés par la culture italienne et Ferrari. Il est couronné par le spectaculaire bâtiment principal Ferrari Experience, au coeur de Ferrari Land, où vous pourrez vivre une expérience immersive dans les deux mondes de la marque italienne, le monde GT et la F1, à travers deux attractions innovantes, etc.



Ferrari Land proposera également trois spectacles différents à divers moments de la journée, ainsi que des animations de rues qui agrémenteront la visite du parc.

► www.portaventuraworld.com