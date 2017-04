Kimpton à Paris, à la rencontre des professionnels du MICE…

Kimpton Hotels & Restaurants, spécialiste du boutique-hôtel dans plus de 30 villes des Etats-Unis poursuit son développement à l'international. Après avoir ouvert plusieurs nouveaux établissements sur le territoire nord-américain et un dans les Caraïbes, le groupe ouvrira dès cette année un hôtel à Amsterdam puis un à Paris en 2020.

C'est avec cette actualité que les responsables du groupe ont invité, en partenariat avec United Airlines, les 24 et 25 avril derniers, des professionnels du tourisme à participer à un workshop organisé à l'hôtel d'Evreux à Paris.

Un programme sympa

Des rencontres avec les délégués des villes de New York City, Boston, Washington, Chicago, Miami et Amsterdam (1ère ouverture en Europe du groupe) ont eu lieu autour d’un Open bar Champagne, etc. Un voyage pour deux personnes aux USA était à gagner !



Quant aux professionnels du MICE, ils ont été conviés à un déjeuner, suivi d'une après-midi découverte dans la capitale française. Un autre voyage pour deux aux USA fut remis à cette occasion.

