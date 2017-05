Château d’Audrieu : nouvelle étoile et Spa

L’établissement, membre Relais & Châteaux et qui bénéficiait déjà de 4*, se classe désormais dans la prestigieuse catégorie des 5*.



Avec sa façade classée Monument historique, ses chambres au mobilier classique récemment rénovées, ses dorures fines et son restaurant gastronomique Le Séran, l’Hôtel Château d’Audrieu réserve à ses convives un service encore plus raffiné fait de petites attentions personnalisées appréciées par les hôtes exigeants.

Raffinement & réunions d’affaires

Une grande nouveauté, le Spa Sothys & Fitness vient compléter l'offre hôtelière et sa piscine nichée au coeur d'un écrin de verdure, toujours pour le plus grand plaisir d'une clientèle à la recherche de dépaysement et de bien-être.



Par ailleurs, un nouveau restaurant en terrasse, L’Ephémère, inauguré pour les beaux jours, offre une très jolie vue sur le parc.

La magnificence de l’âme de Guillaume Le Conquérant résonne au sein des 29 chambres de l’hôtel, salles de réception, bar, ainsi que dans le restaurant offrant une généreuse cave à vins de 600 bouteilles… et jusque dans les allées du parc du château et ses quelque 25 hectares.



Pour Hélène Martel-Massignac, Présidente Directrice Générale du Château d'Audrieu : « 2017 sera pour nous une grande année, celle de la nouveauté. Un hôtel entièrement rénové avec des matériaux nobles mixant parfaitement style d'époque XVIIIe et modernité, un nouveau positionnement et des services haut de gamme pour répondre aux exigences d'une clientèle fidèle ! ».

>> www.chateaudaudrieu.com