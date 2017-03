Magazine >> Actu | News







Le Portail du temps partagé publie son Baromètre Le 15 mars 2017 - Ce Baromètre annuel constitue un outil pour mieux appréhender la réalité du travail à temps partagé, forme de travail émergente qui couvre l'ensemble du territoire national et des secteurs d'activité. Quelques chiffres intéressants :

– 96 % des professionnels souhaitent rester à temps partagé,

– 74 % des répondants ont choisi le temps partagé comme une nouvelle façon de travailler ou comme une opportunité,

– 58 % ont fait ce choix en raison de la richesse des missions obtenues ou pour l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle,

– 47 % des entreprises s'orientent vers un professionnel à temps partagé pour les avantages offerts en termes de flexibilité ou pour une meilleure maîtrise des coûts, et 26% pour une expertise plus pointue,

– 41 % des travailleurs à temps partagé ont entre 50 et 59 ans,

– 38 % ont entre 40 et 49 ans.

► www.le-portail-du-temps-partage.fr

Tywi, un logiciel révolutionnaire pour vos conférences Le 14 mars 2017 - Lancé à Cupertino (Californie), Translate Your World - Tywi-Interpreter NES (No Equipment Solution ou « Solution sans équipement ») est un logiciel révolutionnaire convertissant n’importe quelle conférence sur site ou en ligne en expérience type Nations-Unies soutenue par l’interprétation humaine en temps réel, désormais sans équipement requis. ► Lire la suite

Bahrain Tourism & Exhibition Authority mise sur le marché français Le 13 mars 2017 - Le 2 mars 2017 a marqué le lancement officiel du bureau parisien du Bahrain Tourism & Exhibition Authority (BTEA). Le BTEA a profité de sa présence à Paris pour rencontrer la presse spécialisée et les professionnels du tourisme afin de présenter la destination et la stratégie à développer sur le marché français. Une sélection de médias professionnels a été invitée à un petit-déjeuner et plus de 30 professionnels du tourisme ont assisté à un cocktail dînatoire pour découvrir la destination, rencontrer les porte-paroles du BTEA et l'équipe du bureau de Paris (relations publiques et marketing). Une première étape avant une découverte plus large, puisque le BTEA organisera voyages de presse et éductours dès avril 2017 afin de mieux appréhender la destination.

► www.btea.bh

Metz-Nancy et Nantes, plus proches Le 13 mars 2017 - La compagnie Twin Jet, créée en 2001 à Marseille par des professionnels du transport aérien, a annoncé l'ouverture de sa nouvelle ligne régulière reliant les villes de Metz-Nancy et Nantes. Twin Jet renforce ainsi son réseau de lignes régulières et sa base historique de Metz-Nancy. De ce fait, 4 destinations seront desservies au départ de celle-ci : Bordeaux, Marseille, Toulouse et Nantes.

► www.twinjet.fr

Le Marathon de Boston, pour une escapade sportive dans le Massachusetts Le 10 mars 2017 - Le célèbre Marathon de Boston, le plus vieux marathon au monde (42,195 km) aura lieu le lundi 17 avril 2017. Il rassemble en moyenne près de 30 000 coureurs et célébrera sa 121ème édition. Le départ se fera de la ville d’Hopkinton et les coureurs suivront la Route 135 en passant par Ashland, Framingham, Natick et Wellesley. La course se terminera à Copley Square, au coeur de Boston.

► www.baa.org

Eric Viale, nouveau Directeur général régional d'IHG au Portugal Le 10 mars 2017 - Eric Viale vient d'être nommé Directeur général régional d'InterContinental Hotels Group (IHG) pour le Portugal, responsable de l'ensemble des établissements directement gérés par le groupe dans ce pays. Auparavant Directeur général régional d'IHG pour Porto, en charge de l'InterContinental Porto-Palacio das Cardosas et du Crowne Plaza Porto, il se voit ainsi confier les rênes de deux autres établissements 5* : l'InterContinental Lisbon et l'InterContinental Estoril. Entré dans le groupe hôtelier en 2003, Eric Viale avait été Directeur des ventes et du marketing de l'InterContinental Paris Le Grand d'avril 2008 à avril 2011. Désormais responsable de 4 établissements — les InterContinental de Lisbonne, Porto et Estoril, et le Crowne Plaza de Porto — il aura entre autres pour mission d'identifier de nouvelles opportunités sur ce marché.

Les touristes français plus nombreux à l’île Maurice Le 9 mars 2017 - L’île Maurice démontre une fois de plus sa popularité touristique, avec une croissance globale de 10,7% d’arrivées touristiques en 2016 tous pays confondus, soit plus d’1,2 millions de touristes. Les Français restent le premier marché pour la destination, avec une belle croissance. L’île Maurice a en effet accueilli 271 963 touristes français en 2016, soit 6,9% de plus qu’en 2015 !

► www.tourism-mauritius.mu

Vers un tourisme éco-responsable en Val de Loire Le 9 mars 2017 - L’Office de Tourisme Tours Val de Loire s’inscrit dans une démarche environnementale en devenant partenaire technique du label international de gestion environnementale Clef Verte. Soucieux de répondre aux préoccupations des porteurs de projets mais également des consommateurs en matière d’environnement et d’écologie, l’Office de Tourisme Tours Val de Loire devient ainsi le 3ème partenaire territorial du label avec Hérault Tourisme et Nord Tourisme. Il est le 1er office de tourisme de France à en devenir l’un de ses relais. Ce nouveau partenariat renforce la volonté d’impulser une dynamique environnementale sur l’ensemble de la destination.

► Site officiel du label Clef Verte : www.laclefverte.org

L’île de la Dominique, destination éthique 2017 ! Le 8 mars 2017 - Selon le site Ethical Traveler.org, qui a récemment dévoilé la liste des pays remplissant pleinement leurs nombreux critères environnementaux, sociaux et constitutionnels, La Dominique fait partie pour la 6ème fois des destinations éthiques où voyager en 2017. L’île nature des Caraïbes est notamment récompensée pour sa politique énergétique, qui a pour objectif l’autonomie énergétique d’ici 2020.

► Pour découvrir l'île : www.authentique-dominique.com

Le Texas, terrain de jeu pour les golfeurs Le 8 mars 2017 - Avec un climat doux et plus de 800 parcours de golf parsemés à travers les montagnes escarpées, les forêts de pins luxuriantes, les collines vertes ou désertiques et les bords de mer, le Texas est un véritable parc d’attractions pour les golfeurs. De nombreux parcours de golf ont vu le jour ces dernières années sur le territoire texan, positionnant le Texas en tant que destination golfique incontournable. Avis aux amateurs de Green !

► www.traveltexas.com/fr

Paris Ile-de-France garde son premier rang mondial en 2016 Le 7 mars 2017 - Avec près de 31 millions d'arrivées hôtelières au cours de l'année 2016, la fréquentation touristique de la destination Paris Ile-de-France est en baisse de 4,7% par rapport à 2015, du fait de la baisse des clientèles internationales (-8,8%) quand dans le même temps, le nombre de touristes français est resté quasi-stable (-0,8%). Au total, au cours de l'année 2016, les hôteliers franciliens ont ainsi accueilli 1,5 million de touristes français et internationaux en moins par rapport à 2015, soit une baisse moins importante que prévu. L'excellente fréquentation dont a bénéficié la destination Paris Ile-de-France en novembre et surtout durant les fêtes de fin d'année lui ont permis de combler une partie du retard accumulé depuis le début de l'année.

Planète Sauvage fêtera son 25ème anniversaire cette année Le 7 mars 2017 - Le premier week-end de mars a marqué la réouverture du parc animalier Planète Sauvage. Mais l’année 2017 verra surtout la célébration du 25ème anniversaire du parc animalier situé à 15 minutes de Nantes. Planète Sauvage abrite plus de 1 000 animaux et 150 espèces, ses 80 hectares de nature invitent les visiteurs à la découverte de 5 univers différents où les animaux vivent en semi-liberté. L’assurance d'une expérience dépaysante à la découverte d'espèces exotiques les plus variées.

► Planète Sauvage

► Vidéo : Les petits guépards découvrent la grande plaine

La Corée du Sud sur le marché français Le 6 mars 2017 - Depuis le 1er mars 2017, l’Office National du Tourisme Coréen, par l’intermédiaire d’Interface MICE, organise des actions de promotion ciblées sur le marché français afin de positionner la Corée du Sud en tant que destination pour les événements d’entreprise. La Corée du Sud dispose d’une offre culturelle et patrimoniale contemporaine avec la ville de Séoul, ses infrastructures modernes et ses quartiers branchés ; mais également traditionnelle, avec ses palais royaux et ses temples. A ce jour, le pays compte 11 sites culturels classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

10 Congrès majeurs à Lyon en 2017 Le 2 mars 2017 - Lyon confirme son savoir-faire en matière d'organisation de congrès avec l'accueil de 10 grands congrès internationaux de plus de 1 000 participants en 2017. Berceau des sciences de la vie en France, Lyon conforte sa place de leader dans le secteur de la santé grâce à un important tissu d'entreprises spécialisées, de multiples experts et des infrastructures à la pointe. Au total, ces 10 congrès réuniront à eux-seuls plus de 26 800 participants en provenance du monde entier ! Un succès qui résulte d’une synergie forte entre professionnels du tourisme de la destination, face à de grandes destinations européennes telles que Londres, Rome, Vienne ou encore Athènes !

► Liste des 10 congrès internationaux

Paris Inn Group devient membre de l’OMT Le 28 février 2017 - Paris Inn Group a annoncé son intégration au sein de l’Organisation Mondiale du Tourisme - OMT (World Tourism Organization - UNWTO) en qualité de Membre Affilié. Ce nouveau statut lui offre une opportunité supplémentaire de participer à l’essor du secteur du tourisme et de contribuer au progrès socio-économique. Un tournant au sein de l’entreprise française qui s’est associée au leader de l’hôtellerie en Chine, Plateno Group. De cette jointventure est née Maison Albar Hotel, une nouvelle enseigne internationale d’hôtels de luxe 5 étoiles.

► www.paris-inn-group.com

Le Chili, force de propositions Le 24 février 2017 - Aux regard des bons chiffres du tourisme au Chili en 2016 (+10,2% de français avec 77 129 arrivées) les attraits culturels, naturels ou encore gastronomiques du pays ne se démentent pas. Le Chili a su charmer les touristes français grâce à ses grands espaces et à sa diversité de paysages. Il existe d’autres façons de découvrir le Chili. Il est en effet possible aujourd’hui d’aller au contact des populations autochtones du pays, et quoi de mieux que les festivités pour s’imprégner de la culture chilienne ?

eDreams ODIGEO lance « Heat maps » Le 22 février 2017 - eDreams ODIGEO, l'une des principales agences de voyages en ligne dans le monde, a intégré la fonctionnalité « heat maps » à son service de recherche d’hébergement. Une fonctionnalité innovante qui permet aux voyageurs de choisir l'hôtel qui leur ressemble en quelques secondes. Le voyageur sélectionne sur une carte l'activité la plus importante à ses yeux lors de son voyage (tourisme, shopping, restaurant, vie nocturne) et la fonctionnalité « heat maps » lui indique immédiatement les meilleurs emplacements et hôtels correspondant à ses attentes. Un outil intuitif pour aider les voyageurs à choisir le meilleur hôtel parmi plus de 40 000 destinations.

Le Pérou revient au Salon Mondial du Tourisme à Paris Le 20 février 2017 - La 42ème édition du Salon Mondial du Tourisme se tiendra à Paris Porte de Versailles du 16 au 19 mars 2017. Les représentants du Bureau Commercial du Pérou en France (OCEX) et les exposants péruviens, parmi lesquels des réceptifs et des hôteliers, y seront à nouveau présents et diffuseront des informations sur les attraits touristiques et culturels des principales régions du pays. Une série d’animations gastronomiques et musicales est prévue sur le stand tout au long du salon. Le Pérou a été élu « Meilleure Destination Gastronomique du Monde » pour la 5ème année consécutive en 2016 lors des World Travel Awards.

► www.peru.travel/fr/

Evok Hôtels Collection, 1* Michelin au Restaurant du Palais Royal Le 16 février 2017 - Le groupe Evok Hôtels Collection a annoncé la première étoile du Restaurant du Palais Royal au Guide Michelin. A seulement 30 ans, le chef grec Philip Chronopoulos, dynamique et passionné, se distingue par ses expériences réussies à l’Atelier Robuchon, où il a officié pendant 4 ans, ainsi qu’à l’Arpège aux côtés d’Alain Passard. « C'est le travail d'une équipe qui est récompensé aujourd’hui, le bonheur d'atteindre un objectif. Nous ferons tout pour être à la hauteur de cet enjeu et continuer d'évoluer pour aller plus loin », a déclaré le jeune chef récompensé.

La Route des grands crus de Bourgogne fête son anniversaire Le 13 février 2017 - 2017 est consacrée aux 80 ans de la Route des grands crus de Bourgogne, en Côte-d’Or. Avec une programmation événementielle enrichie, la célébration de cet anniversaire permettra de (re)découvrir cet itinéraire mythique, plus ancienne route viticole de France, au coeur des Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2015. ► Lire la suite

L'hôtellerie française sur une note positive Le 10 février 2017 - Selon le Baromètre In Extenso Tourisme, l’hôtellerie française a terminé le mois de décembre 2016 avec une lueur d’espoir. L’ensemble des catégories ont vu leurs taux de fréquentation augmenter. Que ce soit l’hôtellerie de Luxe à Paris ou en Province (hors Côte d’Azur), les taux d’occupation sont à la hausse respectivement de 24% et 12%, ce qui procure à ce segment un RevPAR (revenu moyen par chambre disponible) en progression (+13%). Quant au segment Super-économique, il tire son épingle du jeu en terminant l’année avec le seul RevPAR en progression en cumulé (+0,2%).

► www.inextenso.fr

Travel Planet, portail de gestion global Le 9 février 2017 - En 10 ans, la demande liée à l’organisation des déplacements professionnels a profondément changé. Un phénomène qui s’explique notamment par la nécessaire transformation numérique du métier des « Travel Management Company » pour répondre aux besoins en temps réel des voyageurs et Travel Managers. Travel Planet qui l’a bien compris propose une offre combinant un portail de gestion de tous les types de transports ou hébergements ainsi qu’un ensemble de services disponible 24h/24h. Travel Planet affiche un CA sur l’exercice 2016 de 70 M€, contre 35 M€ en 2015.

► www.travelplanet.pro

L’Agence Aisne Tourisme avec Oxygen Le 8 février 2017 - Acteur du Conseil Départemental dont l'objectif est de développer l'économie par le biais du tourisme, L’Agence Aisne Tourisme vient de confier ses relations médias à l'agence Oxygen Lille. Les missions de l’agence Aisne Tourisme reposent sur l'accompagnement de projets touristiques des acteurs locaux et collectivités, la promotion de l'offre touristique à destination des particuliers en France et à l’étranger et la commercialisation de maisons de vacances et de séjours touristiques pour les groupes.

► www.jaimelaisne.com

L'Alsace en version MICE : Meet in Alsace Le 7 février 2017 - Strasbourg, Colmar, Mulhouse sont trois villes solidairement liées à l’histoire de l’Alsace. Colmar a gardé l’empreinte médiévale, Mulhouse, les traces de son riche passé industriel, et Strasbourg, avec sa cathédrale et ses institutions européennes, est une ville-symbole. Les trois villes ont en commun de faire évoluer leurs équipements de congrès et de séminaires pour les rendre plus attractifs et plus compétitifs. ► Lire la suite

Le Lesotho avec Échappée Australe Le 30 janvier 2017 - Amandine Deslangles et Clément Pilchen, les fondateurs de l’agence en ligne Échappée Australe, ont visité l’Afrique Australe à pied, en autostop, en voiture, en bus, en taxi, en transports locaux et artisanaux ainsi qu’à VTT, c’est vous dire s’ils connaissent un peu ce petit pays constitué de l’ensemble des territoires situés au sud de la forêt équatoriale africaine, enclavé entre Bloemfontein et Durban en Afrique du Sud. ► Lire la suite

Nouveau record de fréquentation historique pour Las Vegas Le 16 janvier 2017 - Las Vegas poursuit sa progression avec une nouvelle année record en termes de fréquentation. La « capitale mondiale du divertissement » a en effet accueilli 42.9 millions de visiteurs en 2016 dépassant ainsi le record 2015 de 42.3 millions et ce pour la 3ème année consécutive ! ► Lire la suite

L’Irlande en hiver avec Aer Lingus Le 6 décembre 2016 - Pour passer les fêtes de fin d’années sur l’Ile d’Emeraude, Aer Lingus propose des vols réguliers au départ de France. La compagnie nationale irlandaise dessert quotidiennement Dublin et Cork au départ de Paris-Charles de Gaulle. Pendant l’hiver, Aer Lingus propose aussi des vols vers l’Irlande au départ de Bordeaux et Lyon. Billets A/R France-Irlande à partir de 70€ TTC.

Lufthansa ouvre deux nouvelles lignes en France Le 6 décembre 2016 - Le Groupe Lufthansa, qui propose actuellement 660 fréquences hebdomadaires au départ des principaux aéroports français, renforce sa présence dans l’Ouest de l’Hexagone avec l’ouverture, à compter du printemps 2017, de deux nouvelles lignes régionales : Nantes-Munich et Bordeaux-Francfort. Celles-ci compléteront l’offre proposée d’ores et déjà dans ces régions par Brussels Airlines, une autre compagnie du Groupe.

Le Domaine Center Parcs du Bois aux Daims, meilleure destination écotouristique Le 6 décembre 2016 - La Themed Entertainment Association (TEA) — association à but non-lucratif, basée aux Etats-Unis, regroupant les plus grands créateurs et développeurs de lieux et d’expériences inoubliables — a élu le Domaine Center Parcs du Bois aux Daims, dans la Vienne, comme la meilleure destination écotouristique. Parmi de nombreux participants à travers le monde, le Domaine du Bois aux Daims a été récompensé, dans la catégorie des Resorts / Destinations écotouristiques, pour l’expérience atypique qu’il propose.

► www.centerparcs.fr

HT Consulting développe l’esprit collectif Le 5 décembre 2016 - D’après le dernier référentiel de l’absentéisme, 63% des sociétés ont constaté une hausse de l’absentéisme entre 2009 et 2015. Pourtant, la plupart d’entre elles ne savent pas comment réagir face à ce phénomène. Et lorsqu’elles le font, elles n’utilisent pas les bons outils. ► Lire la suite

Lancement de la marque Côte d’Azur France Le 5 décembre 2016 - A partir de la nouvelle marque Côte d’Azur France, une stratégie commerciale en phase avec la stratégie déterminée par le CRT a été élaborée. Cette approche permet d'activer deux nouveaux leviers de développement : le co-branding qui a pour objectif de travailler l’image et la notoriété de la Côte d’Azur. Dans un souci d’élargir les publics cibles et le territoire d’expression en profitant de la légitimité d’une autre marque, l’objectif est de conquérir des publics plus jeunes et de répondre aux attentes des touristes nationaux et internationaux. Et les licences, qui ont pour objet de générer de la visibilité et des revenus à financement privé afin de les réinvestir dans les actions de promotion des années futures.

► www.marque-cotedazurfrance.com

► vidéo de la marque

Destination Saône & Loire récompensée Le 2 décembre 2016 - Destination Saône & Loire a été récompensée aux Trophées de la Communication pour la campagne « Country Break » lors de la 15ème édition des Trophées de la Communication, à Cannes. Organisés par l’association Wexcom vendredi 25 novembre 2016, ces Trophées récompensaient les meilleurs communicants touristiques du service public et du monde de l’entreprise. Destination Saône & Loire, nominée dans la catégorie « Meilleure action de communication sur un thème précis réalisée par un organisme public » pour leur campagne « Country Break Saône-et-Loire » a reçu le deuxième prix.

► www.country-break-bourgogne.fr

Les Îles de Guadeloupe « Meilleures destinations du Monde » Le 1er décembre 2016 - Petit bout de France immergé dans les Caraïbes, les Îles de Guadeloupe ont fait leur entrée dans la cour des grands. La destination a en effet été désignée « Meilleures destinations du Monde », décernée par les lecteurs, éditeurs et voyageurs du National Geographic (National Geographic Traveler’s 21 « Best of the World »), lu par près de 8,5 millions de lecteurs dans 37 Pays. Les Îles de Guadeloupe y figurent aux côtés de Malte, la Papouasie Nouvelle Guinée, la Chine, la Suisse, les USA et l’Afrique du Sud. Voir le tout dernier Top 21 des meilleures destinations du Monde, édition de décembre/janvier 2017.

La SNCF lance V.Pro Le 30 novembre 2016 - Voyages-sncf.com propose une nouvelle plateforme de services pour les voyageurs professionnels baptisée « V.Pro ». Il s’agit d’un ensemble de services gratuits qui permet aux pros de gérer leurs trajets en train personnels et professionnels au sein d’un compte client unique, de bénéficier d’outils et d’offres conçus pour eux et de naviguer de façon simple, flexible et efficace dans un même espace. « V.Pro » est d’abord destinée aux voyageurs individuels et aux collaborateurs des TPE-PME en recherche d’autonomie, de gain de temps et de services pratiques. La plateforme s’enrichira en 2017 d’un service dédié aux entreprises pour faciliter la gestion des déplacements de leurs collaborateurs.

CIWY Guide, le Paris des Parisiens dans une appli Le 29 novembre 2016 - CIWY (Can I Welcome you – Association loi 1901) vient de lancer son guide touristique numérique sur Paris. Le vrai plus de CIWY, c’est que toutes les informations sont issues de recommandations de Parisiens. Grâce à son smartphone et le Ciwyguide, on a le Paris des Parisiens dans la poche ! Disponible sous Android et bientôt sur App Store d’Apple, téléchargeable gratuitement, ce guide touristique dernière génération permet aux voyageurs en quête d’authenticité de profiter de l’actualité de Paris et de ses meilleurs spots. A découvrir en français et en anglais, il propose multiples fonctionnalités : Self-walking tours, bons plans culturels et festifs, une carte de commerçants partenaires, des meilleurs restaurants et cafés et un agenda des sorties organisées par les Ambassadeurs CIWY.

Novi Sad capitale européenne de la culture en 2021 Le 28 novembre 2016 - Selon l’annonce faite le mois dernier par l’Union Européenne, La ville serbe de Novi Sad sera capitale européenne de la culture en 2021. Une distinction qui lui permettra de mettre en valeur sa culture, au carrefour des civilisations continentales et balkaniques. Mis en place depuis 1985, le programme des capitales européennes de la culture rencontre un vif succès. La Serbie mise sur cet événement pour séduire les visiteurs et faire découvrir sa culture. En 2015, plus d’un million de touristes ont découvert ce pays. Près de 26 000 visiteurs français ont ainsi fait le voyage, un nombre en progression de 5,6%, et que la Serbie souhaite voir augmenter.

► www.serbia.travel

Insolit'PRO, des jeux pour l’entreprise Le 28 novembre 2016 - Depuis 2009, Insolit'PRO crée et produit des jeux sur-mesure permettant de délivrer et démultiplier des messages–clés en matière de management, de gestion de projet, de travail en équipe ou encore de négociation. ► Lire la suite

John Baird Smith prend les rênes de HRS France Le 25 novembre 2016 - HRS Global Hotel Solutions, leader mondial des solutions hôtelières pour les entreprises, fait évoluer sa direction en France et nomme John Baird Smith au poste de Managing Director. John Baird Smith (53 ans) a occupé pendant 8 ans le poste de Directeur France chez Airplus International. En remplacement d’Emmanuel Ebray, qui sera désormais en charge du bureau de Singapour, la nomination de cet expert du voyage d’affaires et des solutions de paiements sera effective à partir de janvier 2017. John Baird Smith s’occupera des équipes et des activités de HRS sur les marchés France, Belgique, Suisse et Luxembourg.

► corporate.hrs.com/fr

Lancement du premier canot 100% électrique sur le Colorado Le 25 novembre 2016 - Colorado River Discovery a lancé le premier canot 100% électrique de la région. Baptisé Hélios comme le dieu grec du soleil, ce canot électrique sillonne le fleuve Colorado tout en respectant l’environnement. Alimenté par le générateur hydroélectrique du barrage de Glen Canyon, ce canot ne produit aucune pollution sonore ou aérienne. Les balades en Hélios ont lieu les lundis, jeudis et samedis, du 1er mars au 15 novembre à partir de 9h30 et pour 125 $ par personne, au départ de la base nautique de Page. Une partie des recettes sert à financer un programme de bourses étudiantes à l’université de Northern Arizona, dédié au département des Sciences de la Terre et Viabilité Environnementale.

► www.raftthecanyon.com

L’Algarve : destination « soleil d’hiver » Le 24 novembre 2016 - Séduisante par ses plages, ses côtes escarpées, son climat doux toute l’année, la région de l’Algarve, située à l’extrême sud du Portugal, joue de ses nombreux atouts pour attirer les Français, notamment grâce à de nombreux événements programmés cet hiver. ► Lire la suite

Les trois plus grands navires du monde ensemble Le 21 novembre 2016 - Le dernier fleuron de la flotte Royal Caribbean International, Harmony of the Seas, a été accueilli aux Etats-Unis début novembre par ses deux frères aînés : Oasis of the Seas et Allure of the Seas. Une rencontre rare et historique qui a très peu de chance de se reproduire car les navires sillonnent la planète chacun de leur côté. Harmony of the Seas a donc rejoint son port d’attache, Port Everglades, à Fort Lauderdale en Floride.

La Force vous invoquerez ! Le 21 novembre 2016 - Du 14 janvier au 26 mars 2017, à l’occasion de La Saison de la Force au sein du Parc Walt Disney Studios®, Disney Business Solutions propose de faire vivre à ses clients des moments exceptionnels au coeur de la saga Star Wars. Deux offres ont été spécialement conçues pour vos événements : Une zone VIP réservée pour assister dans les meilleures conditions au nouveau spectacle nocturne “Star Wars : La Célébration Galactique” ; et une représentation privée du spectacle lors d’une privatisation du parc, l’occasion de vivre l’épopée Star Wars de l’intérieur (cocktail ou dîner galactique, DJ Party venue de l’espace, photolocations inédites et présence des personnages les plus emblématiques de la saga…).

Le 1er décembre, "Tu te lèves et tu décides" ! Le 21 novembre 2016 - Comment aider les femmes à prendre un virage professionnel, à saisir les opportunités, à booster leur carrière et à entreprendre ? La journée Osez Entreprendre au Féminin Toulouse est une journée positive "Tu te lèves et tu décides" ! Elle se déroulera au Harry Cow, en plein centre-ville, à 500 m à peine des places du Capitole et Esquirol et elle rassemblera près de 250 visiteuses. Durant cette journée, les femmes qui veulent donner un nouvel élan à leur carrière, les femmes entrepreneures et les cadres dirigeantes de TPE-PME se retrouveront pour faire le bilan de l'année afin d'ANTICIPER 2017 !

Le Web Summit 2016 à Lisbonne Le 18 novembre 2016 - Du 7 au 10 Novembre dernier, Lisbonne a accueilli le Web Summit 2016. Pendant 4 jours, plus de 50 000 participants, dont 7 000 PDG de 20 000 entreprises et start-up, 700 investisseurs et plus de 2 000 représentants de médias internationaux, ont participé à la conférence la plus importante de l’année pour la technologie, l'innovation et l'esprit d'entreprise en Europe. Un événement d’envergure mondiale qui a su valoriser l’offre MICE proposée par la ville de Lisbonne, reconnue pour son accessibilité (vols directs vers plus de 100 aéroports dans le monde, aéroport international à seulement 6km du centre-ville, soit 20 minutes de transfert), son offre hôtelière diversifiée et un des rapports qualité-prix les plus compétitifs d’Europe.

► www.visitlisboa.com

OTC Nice, un nouveau bureau tout beau tout neuf Le 17 novembre 2016 - En 2016, tout le dispositif d’accueil de l’Office du Tourisme et des Congrès a vécu une petite révolution intérieure. Dans un nouveau design, tout est neuf, accessible et connecté, répondant ainsi à un meilleur confort d’accueil des visiteurs. Les nouveautés : Accès PMR (les 3 bureaux d’accueil sont aujourd’hui accessibles). Bornes interactives avec possibilité d’être renseigné et d’effectuer des réservations hôtelières 24h/24h en français, anglais, allemand, italien, espagnol. Accès wifi gratuit dans chaque bureau d’accueil. Nouveau numéro de téléphone non surtaxé : 04 92 14 46 14. Une boutique mieux agencée.

► www.nicetourisme.com

Plan Up, nouvelle plateforme affinitaire Le 16 novembre 2016 - Le Plan Up Club vient de lancer une version française de son application mobile gratuite. Cette appli est faite pour des expériences lifestyle, notamment pour un public exigeant. Lancée en juillet 2016, la plate-forme de réservation Plan Up rassemble déjà plus de 33 700 établissements partenaires, dans 71 pays. ► Lire la suite

Evian Resort Business, nouveau site internet Le 15 novembre 2016 - Dans le cadre de la mise en place du nouvel écosystème digital de l'Evian Resort, le site internet « Evian Resort Business » vient d'être mis en ligne. Il donne des informations dédiées à l'organisation de conférences, séminaires et événements d’entreprise. L'Evian Resort dispose en effet de nombreux espaces séminaires répartis entre l'Hôtel Royal***** et l'Hôtel Ermitage****, trois spas, un golf de 18 trous, un casino et un auditorium. Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, ce nouveau site internet est le fruit d'une collaboration avec les agences lyonnaises Zebrand et Customary.

► www.evianresort.com

Vendée Affaires Challenge Le 14 novembre 2016 - A l'issue du concours autour du « Vendée Globe » sur les réseaux sociaux lancé par Vendée Tourisme du 14 septembre au 5 octobre, 20 entreprises, collectivités ou associations ont remporté des lots MICE et événementiels mis en jeu par les professionnels du tourisme d'affaires vendéen. ► Lire la suite

MSC Meraviglia, le navire intelligent Le 10 novembre 2016 - Nouvelle génération « smart » de MSC Croisières, le MSC Meraviglia vous offrira les meilleures technologies disponibles en mer afin de vous faire vivre une expérience unique et personnalisée. ► Lire la suite

French Flair pour Okko Hotels Le 9 novembre 2016 - Dans le cadre de son développement, la groupe OKKO Hotels — Quatre étoiles et aucun nuage — fondé par Olivier Devys, et qui propose une offre tout-compris en 4* aux voyageurs d'affaires et de loisirs, a décidé de confier ses relations presse à l’agence French Flair.

► www.frenchflairpny.com

► www.okkohotels.com

Changement au sein du Groupe ParisCityVision et La Marina de Paris Le 9 novembre 2016 - Christophe Jeannest (30 ans dans le secteur du tourisme) et Eric Le Normand (25 ans dans des fonctions de Direction Générale) ont rejoint le Groupe ParisCityVision et La Marina de Paris, respectivement en tant que Président par intérim et Directeur de la Transformation. Le Groupe ParisCityVision accueille chaque année plus de 800 000 touristes français et internationaux pour des visites des sites incontournables et insolites à partir de Paris (plus de 200 visites et activités en car, en minibus ou à pied – guidées ou en liberté) et des dîners croisières sur la Seine avec la Marina de Paris. Parmi les priorités de ces nouveaux dirigeants : revue de l’offre sous l’angle de l’expérience clients, digitalisation, connectivité et outils de mobilité, renforcement des liens avec les distributeurs et les fournisseurs, efficacité et qualité des opérations.

Les Journées d’études de France Congrès & Evénements à Cannes Le 7 novembre 2016 - La Ville de Cannes et le Palais des festivals et des Congrès ont accueilli du 24 au 26 octobre 2016 les Journées d’Etudes de France Congrès et Evénements, l’association regroupant les villes et métropoles françaises possédant un centre de congrès et présidée par Philippe Augier, Maire de Deauville. ► Lire la suite

Atout France et PARIS 2024 ensemble Le 4 novembre 2016 - Atout France et PARIS 2024 viennent de signer une convention visant à renforcer et structurer leur partenariat dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Atout France apportera son expertise technique et mobilisera ses moyens de communication pour accompagner la candidature de Paris jusqu’à l’élection de la ville hôte, prévue à Lima le 13 septembre 2017.

La région Hauts-de-France se positionne sur le marché indien Le 3 novembre 2016 - La région Hauts-de-France vient de lancer un site internet dédié aux professionnels indiens du tourisme ; à ce jour le seul exemple en France. >> http://northernfrance-tourism.in/ Pour l'Inde, la région a deux atouts majeurs : la proximité de Paris et un patrimoine qui répond à l'évolution rapide des attentes du voyageur indien, désormais davantage mono-destination et à la recherche d'expériences à la française exclusives, hors des sentiers battus du tourisme de masse.

Une sortie en trimaran de course avec Grand Large Emotion Le 2 novembre 2016 - S’offrir une sortie en trimaran de course, c’est la sensation proposée par Grand Large Emotion à bord de l'ex Gitana 11, vainqueur de la Route du Rhum en 2006 ! ► Lire la suite

Rapport d’Activité 2015 du Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France Le 2 novembre 2016 - Le rapport d’Activité 2015 du Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France vient de paraître. Pour lire ce rapport cliquez ici.

UNIMEV et MPI France Suisse dynamisent French ComInTech Le 31 octobre 2016 - Après deux premières éditions ayant réuni en moyenne 210 participants, MPI France Suisse a décidé de s’associer à UNIMEV pour coproduire les futures éditions de French ComInTech, le rendez-vous des technologies et innovations de l’événementiel. ► Lire la suite

PanoramaKnife : Les couteaux qui font voyager ! Le 28 octobre 2016 - Se démarquer de ses concurrents n’est jamais chose facile. Il faut non seulement affirmer sa différence, sans en faire trop, mais également marquer les esprits de façon significative. C’est le cas de la marque suisse, installée à Zug, PanoramaKnife, qui a eu l’excellente idée de fabriquer des couteaux qui conjuguent l’utile aux souvenirs ! ► Lire la suite

300 raisons d’aimer Paris Le 27 octobre 2016 - Le livre de Judith Ritchie, journaliste mode ayant occupé le poste de rédactrice en chef beauté de ELLE Québec avant de devenir rédactrice en chef beauté de L'OFFICIEL de la mode et de la couture, vous transportera dans un Paris inédit, hors des sentiers battus. ► Lire la suite

L'ESC Congress revient à Paris en 2019 Le 26 octobre 2016 - La Société Européenne de Cardiologie (ESC) a annoncé que son congrès annuel se tiendra à Paris à la fin du mois d'août 2019. L'ESC Congress est le plus grand congrès de cardiologie au monde, attirant plus de 30 000 professionnels de la santé en provenance de plus de 140 pays, le tout sur un programme scientifique de cinq jours. « Nous sommes ravis d'être de retour à Paris, une destination qui a participé à l'un des succès majeurs de l'ESC », a déclaré la Directrice Générale de l'ESC, Isabel Bardinet. Pour sa part, Michel Dessolain, Directeur Général de Viparis, se réjouit d'accueillir l'ESC Congress au Paris Convention Centre : « Nous sommes fiers de contribuer à l'attractivité internationale de Paris. Paris Convention Centre fournira un cadre optimal pour les très grands événements comme celui-ci. Cela représente un véritable vote de confiance pour le futur centre de congrès du Parc des expositions de la porte de Versailles qui sera le plus grand d’Europe ».

► www.escardio.org

Les marchés émergents vers Philadelphie Le 25 octobre 2016 - En 2015, la ville de Philadelphie a accueilli 638 300 visiteurs internationaux, représentant une hausse de 3,2% par rapport à 2014. La France se place comme 5ème marché émetteur pour les arrivées internationales, derrière la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Chine et l’Inde. Alors que l’Europe, et notamment la Grande-Bretagne, se maintient comme marché principal, les marchés émergents prennent désormais une place de plus en plus importante au fil des années comptant notamment sur des arrivées depuis la Chine (+14,7%), l’Inde (+5,6%) ou l’Australie (+11,8%). Cela s’explique en partie par la présence d’une représentation du Philadelphia Convention & Visitors Bureau (PHLCVB) en Chine depuis mars 2015, renforçant ainsi le bureau basé en Inde et rayonnant sur l’ensemble de la zone Asie-Pacifique.

► www.discoverPHL.com

Durcissement de la loi sur la protection des données personnelles Le 24 octobre 2016 - Selon la loi, les organisations sont responsables des données qu’elles traitent. Et la loi se durcit en 2016. Ne pas respecter cette obligation, c’est risquer des sanctions financières qui se renforcent désormais, d’abord en octobre 2016 puis à l’horizon 2018. Attention : une photocopie de pièce d’identité d’un client conservée sans raison ou des tickets de cartes de paiement jetés sans être détruits ? Voilà qui peut coûter très cher à l’entreprise ! Toutes les organisations (publiques ou privées) sont légalement responsables des données qu’elles traitent. La sécurité des données personnelles incombe aux organisations qui les recueillent et celles-ci peuvent être sanctionnées en cas de manquement à la loi. À compter d’octobre 2016, les sanctions infligées par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) peuvent monter jusqu’à 3 millions d’euros. En 2018, la mise en application de la règlementation européenne permettra de prononcer des sanctions pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise.

► Vidéo

Des-Kodes casse les codes du voyage classique Le 20 octobre 2016 - Voyager sans bagage avec un regard éthique et responsable, c'est possible avec Des-Kodes ! Le site www.des-kodes.com permet en effet aux voyageurs de partir sans bagage en se faisant livrer sur leur lieu de séjour une valise composée par une styliste locale. Pour chaque destination il est proposé au client une sélection de looks choisis parmi les collections de marques locales produisant principalement dans le pays où ce dernier se rend. Isna Kimbembe, fondatrice, vous donne 5 bonnes raisons d’utiliser le service Des-Kodes :

• La liberté de voyager sans bagage devient une réalité.

• Gagner du temps à ne plus faire sa valise et ne plus attendre celle-ci à l’aéroport.

• La découverte de nouvelles marques locales et de nouveaux styles.

• La promotion de la mode éco-responsable.

• Voyagez avec style partout, les vêtements sont choisis par des stylistes en fonction du style et des activités du voyageur.

L’industrie du voyage transformée Le 19 octobre 2016 - Selon une nouvelle étude indépendante publiée par la London School of Economics (LSE), l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la technologie mobile pourraient transformer l’industrie du voyage telle que nous la connaissons au cours des dix prochaines années. Selon Graham Floater, directeur de Seneca et directeur du programme EGC de la London School of Economics, l’un des auteurs de ce rapport : « Le secteur de la distribution de voyages rencontre une période de changements sans précédent, avec des attentes des clients qui évoluent rapidement, des avancées considérables des technologies d’analyse des données, et une redéfinition des rôles dans le secteur. Notre rapport identifie les facteurs perturbateurs qui devraient déterminer la configuration du secteur demain et huit visions d’avenir relatives à son développement potentiel au cours des dix prochaines années ».

► www.amadeus.com

Baromètre Les Entreprises du Voyage / Atout France Le 18 octobre 2016 - Tendances de l’activité de distribution de voyages en septembre 2016. Même en septembre, l’Espagne et le Portugal continuent à performer parmi les destinations préférées des Français dans un paysage en baisse d’activité de -5,2%. ► Lire la suite

Renforcer la place de la France comme terre d’accueil des grands événements Le 17 octobre 2016 - L’Union Française des Métiers de l’Événement (UNIMEV) informe que la cérémonie de signature du contrat de la filière « Rencontres d'Affaires et Événementiel » se tiendra le jeudi 20 octobre 2016 de 10h30 à 12h dans le cadre du Salon International de l'Alimentation (SIAL) à Paris Nord Villepinte - Espace SIAL TV - Hall 5A. Cette cérémonie se tiendra en présence de Christophe Sirugue, Secrétaire d'État à l’Industrie, Matthias Fekl, Secrétaire d'État au Commerce extérieur et à la Promotion du tourisme, Renaud Hamaide, préfigurateur de la filière "Rencontres d'Affaires et Événementiel".

► www.unimev.fr

« L’Explore India Pass » de Jet Airways Le 14 octobre 2016 - Voyager vers les plus belles et mystérieuses destinations indiennes ! Jet Airways, la première compagnie aérienne privée internationale en Inde, lance l’Explore India Pass, qui permet aux passagers de découvrir jusqu’à 48 destinations domestiques grâce à un seul billet. Ce pass est accessible aux voyageurs au départ de France pour bénéficier d’une réservation simple et flexible sur les vols domestiques.

► www.jetairways.com

Les Français aiment la Californie Le 13 octobre 2016 - Avec 441 000 visiteurs en 2015, le marché français, 2ème émetteur européen derrière la Grande-Bretagne et 5e outre-mer (hors Canada et Mexique), représente 27,4% de part de marché. Quels que soient leur culture, leur personnalité, leur désir d'évasion, les voyageurs français sont fascinés par le Golden State… Ils y ont ainsi dépensé un total de 779 millions de dollars au cours de séjours durant 10,5 jours en moyenne et coûtant en moyenne 1 516 dollars. Une tendance qui n'est pas prête de s'essouffler, puisque selon Visit California, les français devraient être 506 000 à partir en Californie en 2020 (soit une hausse de 14,72%), et y consacrer un budget total de 913 millions de dollars.

► www.VisitCalifornia.fr

23e Forum DepTour Le 12 octobre 2016 - Nouveautés et événements liés au tourisme, aux loisirs, à la gastronomie, l’hébergement, la culture, le patrimoine, le sport… se dévoileront au 23e Forum Deptour organisé par Tourisme & Territoires (ex-Rn2D). Chaque année, le Forum Deptour permet la rencontre entre les journalistes et les agences de développement touristique des départements français. En 2017, pour les 40 ans de Tourisme & Territoires, le Forum Deptour se tiendra sur 2 jours, le 16 et 17 janvier 2017, Salons Hoche, Paris 8e.

► www.tourisme-territoires.net

Atout France relance le Tourisme d’Affaires Le 11 octobre 2016 - Pour sa 4e édition, France Meeting Hub met le cap sur Paris. L’opération de promotion du tourisme d’affaires français, organisée par Atout France, se tiendra les 8 et 9 novembre dans la capitale. Plus de 150 professionnels du secteur sont attendus. Atout France a souhaité accompagner la relance de l’activité touristique à Paris en choisissant la destination pour l’accueil de France Meeting Hub 2016. Pour cet événement BtoB, l’Agence, en partenariat avec Air France, convie et organise la venue en France de 100 clients internationaux en provenance de plus de 25 pays.

► media.atout-france.fr/fr

Meet Luxembourg 2016 Le 10 octobre 2016 - Meet Luxembourg, événement BtoB unique en Europe, a réuni du 1er au 3 septembre 2016 plus de 60 acteurs clés du tourisme MICE grand-ducal autour d’un programme riche en découvertes et s’adressant à plus de 150 acteurs et décideurs professionnels de l’Europe entière. Le Luxembourg a pu ainsi confirmer sa position clef dans le domaine du MICE.

► www.visitluxembourg.com

L’École Ferrandi Paris, hospitality manager ! Le 7 octobre 2016 - La CCI Paris Ile-de-France et la Ville d'Issy-les-Moulineaux ont annoncé un projet de développement de l'Ecole Ferrandi Paris. La CCI Paris Ile-de-France, la Ville d'Issy-les-Moulineaux et la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice travaillent à un projet de partenariat permettant de doter l'école Ferrandi Paris, qui occupe une position de leader dans le domaine de la gastronomie et de la restauration en France, d'une compétence en hospitality management.

Le Grand Massif certifié « Green Globe » Le 7 octobre 2016 - Le Grand Massif reliant 5 stations de ski situées en Haute-Savoie (74) — Flaine, Les Carroz, Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval — vient de devenir le premier domaine skiable au monde à recevoir la certification internationale « Green Globe ». Une récompense méritée pour un domaine skiable qui ne ménage pas ses efforts à l’égard de l’environnement à quelques mois de l’ouverture de ses pistes aux skieurs du monde entier (dès le 10 décembre pour la station de Flaine).

► greenglobe.com

Las Vegas, destination affaires n°1 aux Etats-Unis Le 6 octobre 2016 - Pour la 22ème année consécutive en 2015, Las Vegas a conservé sa place de destination n°1 pour le tourisme d’affaires aux Etats-Unis, selon la liste dévoilée par le Trade Show News Network’s (TSNN) dans son classement « 2015 TSNN Top 205 Trade Shows in the United States » (devant Orlando, Chicago et New York). ► Lire la suite

Nantes dans le Global Destination Sustainability Index Le 5 octobre 2016 - Seul organisme de veille dédié à la filière mondiale de l’événementiel durable, l’Index GDS vise à inciter les territoires, convention bureaux, organisateurs d’événements et autres acteurs de la filière événementielle à reconnaître et adopter les pratiques durables mises en place dans leur ville et dans la filière événementielle en général. ► Lire la suite

Sur quelles destinations miser ? Le 4 octobre 2016 - Quelles sont les destinations qui devraient bien se vendre ces prochains mois ? Jean-François Rial, Pdg du groupe Voyageurs du Monde, Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage, et Richard Soubielle, le vice-président, se sont livrés à un exercice de prospective. Selon ces derniers, la Colombie, l'Afrique du Sud, l'Europe du Nord, le Costa Rica, la Côte d'Ivoire, la Russie et, plus proche, l'Allemagne devraient séduire les vacanciers français, sans oublier la formule de la croisière.

L’Indonésie à Top Résa 2016 Le 3 octobre 2016 - Le Ministère du Tourisme de l’Indonésie était présent sur le salon IFTM Top Résa du 20 au 23 septembre. Interview de sa Directrice, Mme Nia Niscaya et de la responsable de l’Office du Tourisme d'Indonésie en France, Mme Eka Moncarre.

► voir l'ITW

Digital-Events, supports tactiles pour événements Le 1 juillet 2016 - Forte de plusieurs années d’expérience dans le développement de solutions digitales globales et convaincue de la place grandissante que prennent les supports digitaux dans les stratégies de communications des sociétés en quête d’innovation, Digilor a lancé Digital-Events. Une offre de location de supports interactifs dédiée aux problématiques liées à un événement de présentation. Bornes tactiles (à partir de 449€ HT/ événement) – Totems tactiles (à partir de 999€ HT/événement) – Tables tactiles (à partir de 999€ HT/événement) – Support Ipad et tablettes (à partir de 149€ HT/ événement).

► www.digital-events.fr